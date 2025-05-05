Названы популярные профессии выпускников российских колледжей

Выпускники колледжей чаще всего выбирают профессии водителя, менеджера по продажам и администратора. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на нее приходится 5,8% всех резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО)», — сообщают итоги исследования ТАСС. Эта профессия также предлагает одну из самых высоких медианных зарплат — 93,1 тысяч рублей. Менеджеры по продажам занимают второе место (5,5% резюме) со средней зарплатой 69,4 тысяч рублей, а администраторы — третье (4,2%) с ожидаемым доходом 57,4 тысяч рублей.
Среди топ-10 профессий с самыми высокими зарплатными ожиданиями лидируют IT-специалисты и руководители. Например, руководители группы разработки ожидают 182,8 тыс. рублей, IT-директора — 151,8 тыс. рублей, а технические директора — 150 тыс. рублей. В логистике и строительстве также высокие запросы: руководители стройпроектов (148,7 тыс. рублей) и коммерческие директора (148,2 тыс. рублей) входят в число самых высокооплачиваемых позиций.
Но в большинстве отраслей все еще ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. В частности, в обрабатывающей промышленности дефицит составляет около двух миллионов специалистов, отметил министр промышленности Антон Алиханов в интервью каналу «Россия-24».
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