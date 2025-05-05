Украинские дроны атаковали Москву и соседние регионы: карта ударов БПЛА за 5 мая

На протяжении ночи силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбиты два БПЛА возле Калуги
Сбиты два БПЛА возле Калуги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву и ряд других регионов. В ходе ночной операции силы ПВО России уничтожили 26 дронов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Москва

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотников. Согласно его словам, силы ПВО уничтожили все четыре беспилотника, направлявшиеся в сторону города. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Для обеспечения безопасности в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», подразумевающий приостановку всех рейсов. Жители Подольска, расположенного в непосредственной близости от Москвы, также сообщали о звуках похожих на пролет беспилотников и громких взрывах около двух часов ночи.

Ивановская область

В Ивановской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Оперативный штаб активно следил за ситуацией, применяя систему предупреждения о возможных атаках.

Воронежская область

В Воронеже очевидцы сообщали о звуках взрывов. Предварительно, несколько воздушных целей были сбиты над городом.

Белгородская область

В Белгородской области власти также объявили о высокой степени угрозы атаки беспилотников. Службы гражданской обороны и другие госструктуры активизировали свою работу.

Калужская область

В Калужской области ночью 5 мая силами ПВО уничтожены пять беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Два аппарата были сбиты в Перемышльском районе, два — на окраине Калуги, один — в Дзержинском районе. Оперативные группы продолжают работу, жертв и повреждений инфраструктуры нет.

Брянская область

В Брянской области сбили 17 дронов. Средства ПВО отбили атаку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву и ряд других регионов. В ходе ночной операции силы ПВО России уничтожили 26 дронов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Москва Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотников. Согласно его словам, силы ПВО уничтожили все четыре беспилотника, направлявшиеся в сторону города. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Для обеспечения безопасности в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», подразумевающий приостановку всех рейсов. Жители Подольска, расположенного в непосредственной близости от Москвы, также сообщали о звуках похожих на пролет беспилотников и громких взрывах около двух часов ночи. Ивановская область В Ивановской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Оперативный штаб активно следил за ситуацией, применяя систему предупреждения о возможных атаках. Воронежская область В Воронеже очевидцы сообщали о звуках взрывов. Предварительно, несколько воздушных целей были сбиты над городом. Белгородская область В Белгородской области власти также объявили о высокой степени угрозы атаки беспилотников. Службы гражданской обороны и другие госструктуры активизировали свою работу. Калужская область В Калужской области ночью 5 мая силами ПВО уничтожены пять беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Два аппарата были сбиты в Перемышльском районе, два — на окраине Калуги, один — в Дзержинском районе. Оперативные группы продолжают работу, жертв и повреждений инфраструктуры нет. Брянская область В Брянской области сбили 17 дронов. Средства ПВО отбили атаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...