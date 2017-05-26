Полковник Андрей Карасев считается лучшим производственником в системе свердловского ГУФСИНku66
После проверки, инициированной свердловским УФСБ, руководителя ИК-47 Каменска-Уральского Андрея Карасева решением областного ГУФСИН перевели управлять колонией-поселением № 45 Камышловского района. Это учреждение считается крупнейшей сельхозколонией свердловской службы исполнения наказаний. Руководство поставило перед Карасевым задачу увеличить выработку маргарина, говядины, мяса кур, повысить урожайность картофеля.
Андрей Карасев длительное время возглавлял ИК-47 в Каменске-Уральском. Однако нынешней зимой привлек внимание сотрудников УФСБ информацией о сдаче «в рабство» вверенных ему осужденных. Кроме того, работающих зэков якобы видели у него на даче. В феврале оперативники ФСБ провели спецоперацию, которая завершилась обыском в кабинете Карасева. По итогам ее свою проверку деятельности главы колонии инициировала служба собственной безопасности ГУФСИН.
Как рассказала «URA.RU» адвокат Полина Тамакулова, оперативные мероприятия были связаны с заявлением, поступившим от начальника гаража колонии Светланы Буйдалиной. Та рассказала о махинациях полковника Карасева со служебным транспортом и рабском труде зэков.
По мнению автора, на фото — осужденный, содержащийся в ИК-47, запечатлен работающим на даче полковника Карасева
После разразившегося скандала главк ФСИН перевел полковника сначала на управление СИЗО Камышлова, а после назначил врио начальника колонии-поселения № 45. «По итогам внутренней проверки ГУФСИН, полковник Карасев получил дисциплинарное взыскание за определенные упущения в служебной деятельности», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь областного главка службы исполнения наказаний Александр Левченко.
Как удалось выяснить «URA.RU», материалы, собранные оперативниками свердловского УФСБ, переданы в Следственный комитет. Однако, по неофициальным данным, в возбуждении уголовного дела отказано. «Но процессуальное решение будет принято», — добавляет источник в СК.
Правозащитники называли возглавляемую Карасевым ИК-47 пыточной. Однако добиться возбуждения дела по фактам насилия общественникам не удалось. При этом Андрей Карасев считается одним из лучших производственников свердловского ГУФСИН. При нем в ИК-47 начали успешную работу металлургический цех и сельскохозяйственные теплицы.
По этим причинам руководство ведомства перекинуло полковника на развивающееся производство колонии поселения № 45 поселка Восточногой Камышловского района Свердловской области. Здесь, на базе двух колоний, ГУФСИН развивает сельскохозяйственный кластер. Конкретно в колонии № 45 Карасев будет руководить производством маргарина, молока, мяса кур и выращиванием картофеля.