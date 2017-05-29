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Главные новости Челябинской области
11:31  29 мая 2017 0

В Челябинске двухлетний мальчик месяц разлагался в запертой легковушке

Клипарт. Детское насилие, куклы, детское насилие
Если бы не запах, тонированный "ВАЗ" еще долго стоял бы во двореФото: Анна Майорова © URA.RU

Тела 48-летнего мужчины и его двухлетнего сына почти месяц пролежали в запертом автомобиле в Советском районе Челябинска. Как сообщили «URA.RU» в СКР по региону, мужчина и мальчик пропали еще 1 мая.

Стекла машины были наглухо затонированы, и окружающие не могли увидеть, что происходит в салоне машины, припаркованной во дворе дома на улице Шаумяна. Внимание жителей привлек запах разлагающихся тел, начавший распространяться вокруг. Когда полиция вскрыла автомобиль, на заднем сиденье они нашли пропавших. По имеющейся информации, челябинец злоупотреблял наркотиками — при нем был обнаружен шприц и неизвестное вещество, которое отправлено на экспертизу. Медикам также предстоит выяснить, отчего умер мужчина и что произошло с мальчиком — стал ли он жертвой собственного отца либо умер от голода и жажды.

Мать потерпевшего пришла в полицию 2 мая, на следующий день после того, как глава семейства забрал сына и ушел из дома. «После заявления о безвестном исчезновении было возбуждено дело об убийстве. Но предварительно можно сказать, что следов криминальной смерти не обнаружено. Поэтому проверяется версия о самоубийстве мужчины. Из-за состоянии тел точные причины смерти станут известны только после вердикта медиков», — добавили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Алексей Шумов
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