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Главные новости Свердловской области
13:10  29 мая 2017 0

В Африке поставят памятник уральским солдатам

Проект люди Екатеринбурга. Путешественники, мальцев михаил
Михаил Мальцев пообещал, что стела будет установлена в 2018 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Южно-Африканской Республике планируют установить памятник российским солдатам, в том числе уроженцам Урала. Об этом «URA.RU» рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«По договоренности с руководителями провинции Мупумоланга в ЮАР мы решили организовать памятную стелу на месте большого англо-бурского сражения. Там в бою против англичан участвовало около 600 русских солдат, среди которых были уральцы. Нам пообещали поддержку и помощь в выдаче всех разрешительных документов. В 2018 году планируем установить стелу», — сообщил Мальцев нашему агентству.

Планируется, что ученые Дурбана и сотрудники Уральского федерального университета будут вместе устанавливать точное количество погибших в англо-бурской войне солдат из России и их фамилии, добавил собеседник агентства.

Вторая англо-бурская война прошла в 1899—1902 годах. Основными участниками сражений были Южно-Африканская Республика, Оранжевое Свободное государство и Британская империя, которая и считается победителем войны.

Сергей Дианов
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