14:08 30 мая 2017 0

Оказавшись во время урагана на улице, для укрытия ищите капитальное здание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мощный ураган, обрушившийся 29 мая на Москву, подбирается к Уралу. В столице штормовой ветер лишил жизни 16 человек, 170 горожан пострадали. Жители возмущены, что их не подготовили к катаклизму. «URA.RU» вместе с синоптиками и спасателями сделало памятку для уральцев, которая поможет пережить стихию.

Будет ли ураган на Урале?

Ураган на Москве не остановился и может добраться до Урала уже 31 мая. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала «URA.RU», что стихия обойдет Средний Урал стороной, поэтому ветра здесь вряд ли будут разрушительными — 15-20 метров в секунду. А вот по Челябинской области циклон может ударить со всей силы, так как его эпицентр находится южнее. Впрочем, может получиться и так, что непогода ударит по Казахстану. Пока точных данных у метеорологов нет, поэтому до спасателей тревожные сведения еще не дошли. О чем они и говорили «URA.RU».

Как узнать о надвигающемся урагане?

Самый доступный способ оповещения, который использует МЧС, — СМС-рассылка. Однако жители Москвы жаловались, что далеко не все горожане 29 мая получили предупреждения на свои телефоны, о чем возмущенно писали в соцсетях. Очевидно, не стоит надеяться на свои смартфоны и уральцам. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «URA.RU» рассказали, что в регионе такая рассылка проводится только через операторов «Мегафон» и «Теле-2».

Если вы не уверены, что тревожное СМС дойдет до вас, то почаще открывайте сайты любимых СМИ. Спасатели в первую очередь отправляют информацию о катаклизме журналистам, а также публикуют сообщение на своем сайте. Внимательно следите за бегущей строкой в общественном транспорте. У свердловского управления МЧС есть прямой доступ к экранам в екатеринбургских трамваях, куда служба выводит информацию о катаклизмах.

Также оповещения транслируются на городских уличных экранах, например, на Северном автовокзале и в Кольцово, в торговых центрах и развлекательных комплексах.

Что делать, если оказался во время урагана на улице?

Заранее узнав об урагане, лучше просто не выходить из дома. Но если ни одно оповещение до вас не дошло, вы очутились на улице и увидели, как мимо вас пролетают обломки рекламного щита, то не стоит прятаться на остановках или под деревьями. Шторм в Москве легко справлялся с такими препятствиями, вырывая их из земли. В свердловском управлении МЧС советуют как можно быстрее укрываться в капитальных строениях, где можно спокойно переждать непогоду.

Не стоит чувствовать себя в безопасности, находясь в автомобиле. В любой момент на вас может обрушиться кровля здания или какая-нибудь другая плохо закрепленная конструкция. Лучше припарковать машину и найти себе укрытие. Спасатели отмечают: если в момент урагана вы оказались где-то на трассе, то ищите придорожные кафе либо переждите катаклизм на обочине, желательно в стороне от деревьев. Но не забудьте включить «аварийку».