В Совете Федерации считают дело о гибридной войне шизофренией

23:30 30 мая 2017 0

После марта 2014 года у Крыма появилось две прокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева призвала игнорировать дело о гибридной войне, которое завела прокуратура республики Крым, созданная в Украине.

«Это как обсуждать фейки. Потому что прокуратура республики Крым, созданная на Украине в отношении якобы оккупированных территорий, — это какое-то зазеркалье, чтобы не сказать, шизофрения. Для нас, крымчан, такой прокуратуры не существует. Решение жителями Крыма в марте 2014 года, было однозначным, — сообщила „Национальной службе новостей“ сенатор Тимофеева. — Мы — граждане Российской Федерации. Территория Республики Крым и города Севастополя — это территория Российской Федерации. Поэтому оценивать действия какой-то фейковой структуры, находящейся на территории другого государства, — это несерьезно. Таким образом они просто пытаются напоминать о себе и раздражать население Крыма».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Путин призвал Запад отказаться от «мифических российских угроз» и «гибридных войн».