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31 мая 2017
30 мая 2017
23:30  30 мая 2017 0

В Совете Федерации считают дело о гибридной войне шизофренией

Митинг по случаю третьей годовщины присоединения Крыма. Екатеринбург, крым наш, вежливые люди, митинг, 18марта, годовщина присоединения крыма
После марта 2014 года у Крыма появилось две прокуратурыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева призвала игнорировать дело о гибридной войне, которое завела прокуратура республики Крым, созданная в Украине.

«Это как обсуждать фейки. Потому что прокуратура республики Крым, созданная на Украине в отношении якобы оккупированных территорий, — это какое-то зазеркалье, чтобы не сказать, шизофрения. Для нас, крымчан, такой прокуратуры не существует. Решение жителями Крыма в марте 2014 года, было однозначным, — сообщила „Национальной службе новостей“ сенатор Тимофеева. — Мы — граждане Российской Федерации. Территория Республики Крым и города Севастополя — это территория Российской Федерации. Поэтому оценивать действия какой-то фейковой структуры, находящейся на территории другого государства, — это несерьезно. Таким образом они просто пытаются напоминать о себе и раздражать население Крыма».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Путин призвал Запад отказаться от «мифических российских угроз» и «гибридных войн».

Семен Гринберг
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