{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:13  01 июня 2017 0

«Витя на Ирбите». На Урале сняли пародию на украинский суперхит, чтобы пристыдить мэрию. ВИДЕО

Авторы постарались сделать героя непохожим ни на кого из местных политиков, чтобы избежать сравненийФото: скрин

Жители Ирбита сняли пародию на хит украинского дуэта Estradarada «Вите надо выйти». С помощью видео уральцы решили пристыдить местную мэрию, которая, как считают горожане, плохо следит за уборкой мусора в городе.

На видео анимированный главный герой под ритмичную музыку танцует на фоне заброшенных домов, исписанных низкопробным граффити заборов и помоек.

«Мы долго пытались найти красоту в городе, но везде сплошной срач. За городом элементарно не следят. Накипело, поэтому сделали такой шуточный ролик. Сняли городские пейзажи, нашли модель главного героя в Интернете, наложили музыку. Никаких политических целей не преследовали, просто свои эмоции так выразили», — рассказала «URA.RU» одна из создательниц ролика Елена Шубина.

Горожан видео привело в восторг. «Это видео сделало сегодня мой день», — написала в комментариях Айра Блинова. «И как теперь перестать это смотреть?» — задался вопросом Сергей Тузбаев. «Пародия интересная, но мало», — заметила Ирина Вражевских.

Мэр Ирбита Геннадий Агафонов с оценкой авторов видео не согласен: «У нас в Ирбите много красивых мест, но сами граждане за ними не следят. Граффити на стенах рисуют дети самих горожан, мусор разбрасывают сами горожане. Но виновата почему-то всегда мэрия. Мы же не можем поставить охранника у каждого забора? Мы проводим субботники, штрафуем за граффити. Но нужно, чтобы сами горожане были более ответственными».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров