{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
17:50  01 июня 2017 0

Ученые предупредили о катастрофе: Земля замедляет вращение

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Земля начинает замедляться, что приведет к гибели всего живогоФото: Роскосмос

Жизнь на планете может прекратиться в тот день, когда Земля серьезно замедлит свой ход или остановится совсем. Согласно исследованию, этот процесс постепенно происходит.

Исследователи смоделировали такую ситуацию и пришли к выводу, что последствия будут катастрофическими для людей и всего живого на планете. Остановка планеты существенно изменит ландшафт: останутся только два глобальных океана на Южном и Северном полюсах, передает Nation news.

Кроме того, все, что находится на поверхности Земли, понесется со скоростью около 1,3 тысячи километров в час на восток, и в итоге все сконцентрируется на полюсах планеты, образовав мощнейшие цунами. Помимо этого образуется ураган, который станет направляющей силой для стихии.

Как писало «URA.RU», ранее ученые рассказали, почему нельзя жить на Марсе. Четыре миллиарда лет назад «красная планета» имела такую же плотную атмосферу, как и на Земле, которая могла сохранять тепло и влажность. Однако с годами атмосфера стала утончаться, в итоге этот процесс привел к уменьшению на планете доли углекислого газа, и климат Марса изменился, превратив планету в пустыню, непригодную для жизни.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров