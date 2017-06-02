08:48 02 июня 2017 0

Игоря Пушкарева арестовали год назад Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

1 июня исполнился год с ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Глава города был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2009—2014 годах он организовал приобретение стройматериалов по завышенным ценам у группы компаний «Востокцемент», принадлежащей его родственникам. Ущерб городу следователи оценили в 158 млн. рублей, также была образована кредиторская задолженность — более 800 млн. рублей. Под домашним арестом находится родной брат мэра, бывший директор ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарев.

Первая годовщина ареста стала поводом для независимой оценки происходящего. Уголовное дело против мэра Владивостока так и не вписалось в общий тренд громких арестов политических деятелей и не принесло ожидаемого эффекта силовым структурам и региональным властям, считает политолог Константин Калачев. Он напоминает, что ни сам мэр, ни другие обвиняемые по этому делу не признали свою вину. А после задержания Игоря Пушкарёва во Владивостоке и Спасске-Дальнем жителями проводились митинги в поддержку градоначальника.

Неплохие позиции и у защиты мэра. В частности, отсутствует ущерб: ГК «Востокцемент» простила долг в размере 962 млн. руб. бюджету Владивостока, который образовался за годы поставок строительных материалов в период с 2008 по 2015 годы. В апреле 2017 года Следственный комитет РФ исключил из числа потерпевших администрацию Владивостока, тем самым признав отсутствие ущерба от действий Пушкарёва. Тем не менее, следствие продолжает настаивать на содержании Игоря Пушкарёва под арестом, запрете свиданий с супругой и телефонных звонках.

«Уголовное дело против Пушкарева изначально вызывало ряд вопросов. Как уроженец Приморского края я могу утверждать это с полной уверенностью. Поэтому здесь нужно проявить, может быть, даже политическую волю и не доводить „дело Пушкарева“ до абсурда», — сообщал изданию «Профиль» Калачев.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» он отметил, что, по всей видимости, для следствия важно передать дело из Москвы во Владивосток: «Складывается ощущение, что московские следователи хотят поскорее передать это дело во Владивосток, мол, сами кашу заварили — сами и расхлебывайте. Что собственно подтверждает вывод о слабости обвинений. История же о том, как кампания брата мэра простила все долги города, чтобы лишить возможности следствие говорить о каком-то ущербе сотрудничества бизнеса и власти просто войдет в учебники».

На сегодня Пушкарёву предъявлено итоговое обвинение, идёт ознакомление с материалами дела. Ориентировочно они будут направлено в суд в августе этого года.