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02 июня 2017
13:17  02 июня 2017 0

Бывший гендиректор «Калашникова» станет главой Байконура

Роскосмос, пуск ракеты, байконур, запуск ракеты, протон-м
Городом с прославленным на весь мир космодромом будет управлять экс-гендиректор «Калашникова»Фото: Роскосмос

Бывший руководитель агентства «Росграница» Константин Бусыгин займет пост главы администрации Байконура, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Город, в котором расположен космодром с одноименным названием, находится в Казахстане, однако Россия арендовала его до 2050 года. Решение о назначении главы горадминистрации принималось совместно президентами двух стран.

Что касается нынешнего мэра Анатолия Петренко, результатами его работы оказался недоволен вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует космическую область. Собственно, это и стало причиной смены руководства Байконура.

Как отмечает издание, Бусыгин не имеет опыта работы в космической отрасли, однако ранее уже проявил себя в Москве, где трудился заместителем префекта Западного административного округа и главой управы Солнцево.

С 2012 по 2014 год, добавляет «Газета.Ru», Бусыгин работал гендиректором научно-производственного объединения «Ижмаш» («Концерн «Калашников»), а позже был назначен главой Федерального агентства по обустройству государственной границы, которое в 2016 году было упразднено.

Сергей Демин
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