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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:57  02 июня 2017 0

«10 лет строгача»: прокуратура определилась с наказанием для замглавы Белоярского

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Бывшего чиновника обвиняют в срыве отопительного сезонаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гособвинитель по делу экс-заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко запросила у суда приговорить чиновника к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 210 млн рублей. Сегодня в судебном процессе завершена стадия прений, а 5 июня планируется огласить приговор. С учетом полученных доказательств, Прохоренко могут приговорить к наказанию до 15 лет колонии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В обвинительном заключении в отношении Прохоренко утверждается, что в сентябре 2014 года он через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных. Чиновник предложил оказать коммерсанту содействие в получении муниципального контракта, за что попросил 10% от его суммы.

Для реализации преступной схемы осенью 2014 года Прохоренко дал возможность бизнесмену построить газовые блочные котельные в селах Некрасово, Бруснятское и Черноусово. При этом строительство сетей в двух последних селах было обеспечено постановлением о чрезвычайном положении в Белоярском районе. На основании этого документа конкурс по отбору исполнителей не требовался. Общая стоимость контрактов составляла более 33 млн рублей.

Как установлено следствием, которое вел СКР, всего с сентября 2014 года по январь 2015-го Прохоренко получил 10% от суммы выплаченного строителям сетей (3,3 млн рублей). Махинация вскрылась осенью 2015 года, когда в Белоярском начались проблемы с запуском тепла. После того как следователи стали задавать неудобные вопросы начальнику отдела капитального строительства, газификации и ЖКХ Сергею Вшивкову, последний дал показания на Сергея Прохоренко. Весной 2016 года Вшивков был обвинен в превышении должностных полномочий и был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Дмитрий Антоненков
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