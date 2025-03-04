В Екатеринбурге сутенер избежала тюремного срока, помогая фондам

04 марта 2025 в 20:11 Размер текста - 17 +

Под суд попала Эллада Янабердина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге Эллада Янабердина избежала реального тюремного срока за организацию проституции в массажных салонах. Суд учел ее активную помощь благотворительным фондам. Ей назначили штраф, следует из приговора Кировского райсуда (размещен на сайте инстанции). По версии следствия, с 2020 года Янабердина находила девушек и предлагала им заниматься проституцией. Услуги оказывались в квартирах, гостиницах и массажных салонах. Силовики задержали ее в 2022-м, проведя проверочную закупку. Даже после этого она на протяжении следующего года продолжала контролировать бизнес. Суд над ней стартовал в мае прошлого года. На нем подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Ее защита попросила прекратить уголовное преследование. «Подсудимая пояснила, что приняла меры заглаживания вреда, оказав благотворительную помощь в несколько фондов. И заявила о готовности оплатить судебный штраф», — следует из решения суда. Гособвинение возражало: «Размер оказанной помощи несопоставим с доходом, полученным Янабердиной в результате преступной деятельности». Всего она перечислила организациям чуть больше 60 тысяч рублей. И была волонтером в одном фонде. Суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. Судя по всему, приговор не был обжалован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Эллада Янабердина избежала реального тюремного срока за организацию проституции в массажных салонах. Суд учел ее активную помощь благотворительным фондам. Ей назначили штраф, следует из приговора Кировского райсуда (размещен на сайте инстанции). По версии следствия, с 2020 года Янабердина находила девушек и предлагала им заниматься проституцией. Услуги оказывались в квартирах, гостиницах и массажных салонах. Силовики задержали ее в 2022-м, проведя проверочную закупку. Даже после этого она на протяжении следующего года продолжала контролировать бизнес. Суд над ней стартовал в мае прошлого года. На нем подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Ее защита попросила прекратить уголовное преследование. «Подсудимая пояснила, что приняла меры заглаживания вреда, оказав благотворительную помощь в несколько фондов. И заявила о готовности оплатить судебный штраф», — следует из решения суда. Гособвинение возражало: «Размер оказанной помощи несопоставим с доходом, полученным Янабердиной в результате преступной деятельности». Всего она перечислила организациям чуть больше 60 тысяч рублей. И была волонтером в одном фонде. Суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. Судя по всему, приговор не был обжалован.