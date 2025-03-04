В Екатеринбурге резко выросло число закрытых классов на карантин

В Екатеринбурге за три недели на карантин закрыли 54 класса
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Клипарт, разное. Екатеринбург, класс, стул, парта, школьная мебель, школьный кабинет
Дистант объявили в 16 школах Фото:

В школах Екатеринбурга за последние три недели на карантин закрыли 54 класса, что в три раза больше показателей первой недели февраля. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 1022 ребенка, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии.

Согласно статистике на 3 марта, на дистант перевели 54 класса в 16 школах, там болеет 585 обучающихся. В 43 детсадах на карантине 51 группа, в которых болеет 437 воспитанников.

Еще 12 февраля URA.RU сообщало, что на карантин закрыты 18 классов в девяти школах, где болел 171 ученик. Во всех учреждениях (и детсады) было зафиксировано 612 заболевших.

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В школах Екатеринбурга за последние три недели на карантин закрыли 54 класса, что в три раза больше показателей первой недели февраля. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 1022 ребенка, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике на 3 марта, на дистант перевели 54 класса в 16 школах, там болеет 585 обучающихся. В 43 детсадах на карантине 51 группа, в которых болеет 437 воспитанников. Еще 12 февраля URA.RU сообщало, что на карантин закрыты 18 классов в девяти школах, где болел 171 ученик. Во всех учреждениях (и детсады) было зафиксировано 612 заболевших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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