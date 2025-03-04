В Екатеринбурге резко выросло число закрытых классов на карантин

В Екатеринбурге за три недели на карантин закрыли 54 класса

04 марта 2025 в 19:58 Размер текста - 17 +

Дистант объявили в 16 школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школах Екатеринбурга за последние три недели на карантин закрыли 54 класса, что в три раза больше показателей первой недели февраля. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 1022 ребенка, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике на 3 марта, на дистант перевели 54 класса в 16 школах, там болеет 585 обучающихся. В 43 детсадах на карантине 51 группа, в которых болеет 437 воспитанников. Еще 12 февраля URA.RU сообщало, что на карантин закрыты 18 классов в девяти школах, где болел 171 ученик. Во всех учреждениях (и детсады) было зафиксировано 612 заболевших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Екатеринбурга за последние три недели на карантин закрыли 54 класса, что в три раза больше показателей первой недели февраля. Всего в школах и детских садах сейчас болеют 1022 ребенка, рассказали URA.RU в департаменте образования мэрии. Согласно статистике на 3 марта, на дистант перевели 54 класса в 16 школах, там болеет 585 обучающихся. В 43 детсадах на карантине 51 группа, в которых болеет 437 воспитанников. Еще 12 февраля URA.RU сообщало, что на карантин закрыты 18 классов в девяти школах, где болел 171 ученик. Во всех учреждениях (и детсады) было зафиксировано 612 заболевших.