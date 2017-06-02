На Gett Taxi возбудили дело за обман с поездками «от 50 рублей»

20:26 02 июня 2017 0

Такси оказалось дороже, чем рекламировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антимонопольная служба в Москве возбудила дело в отношении службы такси Gett. Столичное УФАС обнаружило признаки нарушения конкуренции.

Дело связано с распространением информации, которая вводит в заблуждение клиентов относительно стоимости услуг, передает «Эхо Москвы». На крышах легковых машин, работавших на такси Gett, а также на бортах и задних стеклах автомобилей, были надписи, гласившие «Gett Taxi от 50 рублей». Однако ведомство провело проверку и установило, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей, уточняет «Газета.ру».

Сведения подтверждаются и информацией о тарифах, размещенной на сайте серфиса. Так, тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту.

Вместе с тем агрегатор уже предупреждали о том, что нужно убрать данные о минимальной стоимости поездки в 50 рублей и перестать распространять ложную информацию. «В связи с неисполнением предупреждения на основании части 8 статьи 39.1 закона о защите конкуренции Московское УФАС России возбудило в отношении ООО „ГетТакси Рус“ дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.