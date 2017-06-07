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14:24  07 июня 2017 0

Соратник арестованного губернатора получит высокий пост в пермском правительстве

ПМЭФ-2015. Рейтинг АСИ по регионам. Губернаторы. Санкт-Петербург, белых никита
Представитель команды Никиты Белых будет спасать медицину в ПрикамьеФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Варяг» из Кировской области в ближайшее время станет заместителем министра здравоохранения Прикамья. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации губернатора.

Новым заместителем министра здравоохранения Пермского края станет Дмитрий Матвеев, который курировал социальную сферу в правительстве Кировской области при губернаторе Никите Белых. С самим Матвеевым связаться не удалось.

Дмитрию Матвееву уже предрекают быстрый карьерный рост в Пермском крае
Фото с сайта правительства Кировской области

Дмитрий Матвеев в период 2009—2011 годов возглавлял департамент здравоохранения Кировской области, в 2012—2016 годах был вице-премьером и первым заместителем председателя правительства. Считался близким соратником губернатора Никиты Белых, в июне прошлого года арестованного по обвинению во взятке. Последнее время Матвеев возглавлял ГУП «Фармация» в Чувашии.

По информации газеты «Коммерсант», Дмитрий Матвеев получит пост первого заместителя министра здравоохранения, а в перспективе может стать куратором всей социальной сферы Прикамья.

У министра здравоохранения Вадима Плотникова четыре заместителя. Два из них — бывший заместитель главврача МСЧ №11 Константин Шипигузов и бывший руководитель филиала страховой компании «Ресо-Мед» Алексей Казаченко — в министерстве недавно. С января замминистра работает бывший депутат Заксобрания от ЛДПР Ольга Рогожникова, а Янина Калина работает заместителем министра с декабря 2012 года.

Врио губернатора Максима Решетников сразу после своего назначения заявил о намерении разобраться, почему при достаточно хорошем финансировании качество медицины в Пермском крае крайне низкое. Глава региона даже обзавелся неформальным советником в лице бывшего вице-премьера правительства Прикамья, куратора реформы здравоохранения Анатолия Зубарева.

Стефан Савелли
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