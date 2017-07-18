20:46 18 июля 2017 2

Полицейские снова перегнули палку, ловя попрошаек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция обвинила в попрошайничестве женщину с четырьмя маленькими детьми, из-за того, что пока мама продавала вазу, малыши танцевали. От стражей порядка маму с детьми попытались отбить прохожие.

Инцидент случился на Арбате. Суля по видео, полицейские были настроены решительно и хотели доставить женщину с детьми в отдел полиции. За маму заступились прохожие. Сама женщина уверяет, что предоставила стражам порядка документы и о попрошайничестве даже не думала, сообщается в паблике Mash.

«Мы продавали вазу. Они нас обвинили, что мы попрошайки. Дети стояли танцевали, музыка играла», — оправдывается многодетная мать.

На видео видно, что малыши вцепились в свою маму и плачут. пока полицейский тянет ее куда-то за рукав.

Ранее в центре Москвы задержали мальчика, который читал стихи из «Гамлета». Стражи порядка решили, что так девятилетний Оскар Скавронски занимался попрошайничеством. Несмотря на то, что мать 9-летнего школьника пыталась отбить ребенка, его увезли в отдел полиции в истерике. История вызвала большой резонанс в обществе. Позже об этом инциденте доложили президенту РФ. Затем ребенка пригласили в Кремль прочитать стихи.