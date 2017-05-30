02:24 30 мая 2017 0

Оскара Скавронски пригласили в Кремль продемонстрировать свой талант чтеца Фото: Илья Московец © URA.RU

В одночасье ставший звездой десятилетний Оскар Скавронски, задержанный полицией на Новом Арбате в Москве по подозрению в попрошайничестве, выступит в Кремле. Мальчик сможет продемонстрировать свой талант на главной сцене страны.

Как сообщает «Ридус», уже во вторник, 30 мая, в Государственном Кремлевском дворце будет представлена театрально-музыкальная постановка «Счастье». Творческий коллектив, выступающий с постановкой, пригласил Оскара, чтобы он также принял участие в программе. О том, каким произведением мальчик порадует публику на этот раз, не сообщается.

Ранее сообщалось, что о задержании ребенка вечером 26 мая было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

По информации URA.RU, скандал произошел на прошлой неделе на Новом Арбате в Москве. Полицейские тогда заметили ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета» Шекспира. Мальчика забрали в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Видеозапись задержания, растиражированная СМИ, вызвала огромный общественный резонанс, напоминает телеканал 360.