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30 мая 2017
29 мая 2017
02:24  30 мая 2017 0

Мальчик, читавший Шекспира на Арбате, выступит в Кремле

Клипарт. Уфа, Москва, москва, кремль
Оскара Скавронски пригласили в Кремль продемонстрировать свой талант чтецаФото: Илья Московец © URA.RU

В одночасье ставший звездой десятилетний Оскар Скавронски, задержанный полицией на Новом Арбате в Москве по подозрению в попрошайничестве, выступит в Кремле. Мальчик сможет продемонстрировать свой талант на главной сцене страны.

Как сообщает «Ридус», уже во вторник, 30 мая, в Государственном Кремлевском дворце будет представлена театрально-музыкальная постановка «Счастье». Творческий коллектив, выступающий с постановкой, пригласил Оскара, чтобы он также принял участие в программе. О том, каким произведением мальчик порадует публику на этот раз, не сообщается.

Ранее сообщалось, что о задержании ребенка вечером 26 мая было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

По информации URA.RU, скандал произошел на прошлой неделе на Новом Арбате в Москве. Полицейские тогда заметили ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета» Шекспира. Мальчика забрали в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Видеозапись задержания, растиражированная СМИ, вызвала огромный общественный резонанс, напоминает телеканал 360.

Евгений Александров
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