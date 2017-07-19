Фотографию, на которой видна камера наблюдения, направленная в примерочную кабинку, разместила в паблике «Подслушано Пермь» горожанка.
«Обратите внимание как Спортмастер наблюдает за примерочной: камеры направлены через зеркало и ни в одном углу не спрятаться!!! Я заметила только после примерки купальника» — заявила возмущенная клиентка магазина спортивной одежды.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на разоблачающие снимки. Одни поддержали негодование пермячки и посоветовали ей обратиться в суд: «Вот черти!», «Все ищи себя в ютубе», «Чтоб охранникам не скучно было», «Можешь содрать компенсацию и не малую», «В суд подай и бабок с них поимеешь». Другие встали на сторону администрации магазина: «Да кому ты нужна. Они за ворами смотрят и это их работа».