Налогами в Прикамье займется московский коллега Решетникова

В пермском правительстве — новое назначение. Заместителем министра экономического развития региона стал бывший замначальника управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы Алексей Григорьев. Эксперты считают, что в Перми специалистов такого уровня нет.
Алексей Григорьев вышел на работу еще 26 июня, но известно об этом стало только сейчас. Как рассказала «URA.RU» пресс-секретарь врио губернатора Максима Решетникова Дарья Левченко, основные задачи чиновника — это налоговое администрирование, оценка регулирующего воздействия, контрольно-надзорная деятельность.
Алексей Григорьев — не первый представитель из команды мэра Москвы Сергея Собянина, вошедший в краевой кабмин. Еще в феврале 2017 года руководителем аппарата регионального правительства была назначена замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Елена Лопаева, в том же месяце краевой минфин возглавила Елена Чугаева, которая была первым замом Максима Решетникова в правительстве Москвы, а министерство связи — Павел Шевыров, который работал в департаменте информационных технологий Москвы.
Эксперты считают, что здесь говорить о нашествии «варягов» неуместно, потому что не так важно, откуда приехали специалисты, гораздо важнее их компетенция. «Глава региона формирует новую команду. Он берет тех, с кем ему комфортно работать, в ком он уверен, а регион, в котором они получили опыт, не имеет здесь большого значения», — говорит политтехнолог Сергей Ильин.