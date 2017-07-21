Историческое здание в центре Екатеринбурга приспособили под еду

17:55 21 июля 2017 0

«Уральский рабочий» окончательно становится набором баров и ресторанов разного уровня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты провели обследование здания типографии на углу Ленина и Тургенева и составили акт о состоянии объекта и его возможном приспособлении под современные нужды — документ необходим для начала реставрационных работ на этом памятнике федерального значения. «Уральский рабочий» теперь законно и окончательно превратится в набор ресторанов кухонь разных народов мира.

Архитекторы сделали вывод, что первый этаж здания вполне может быть приспособлен под заведения общественного питания. Предполагается, что будет ресторанная галерея (по сути, коридор), из который можно будет попасть в четыре точки общепита — бургерную, рестораны итальянской кухни, паназиатской и бар-пивоварню. С точки зрения экспертов, именно такое назначение позволит наиболее хорошо вписать старое здание в современные экономические реалии.

Отдельно говорится, что само здание и его конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Хуже всего сохранились окна — часть из них сохранилась, но находится в неудовлетворительном состоянии.

Всего под охраной государства находится 13 элементов — это, в том числе, статуя Ленина, гладкая фактура фасадов и его однотонное окрашивание; количество, форма и размеры окон, а также темные рамы в них. Не разрешено изменять несущие конструкции — даже железобетон 30-х годов является предметом охраны. Выполнение некоторых работ вообще довольно сложное: например, документ архитекторов четко предписывает, что очищать фасад от грязи, растений, мхов, старой штукатурки можно только вручную. Арендаторы будут ремонтировать здание за свой счет. Отметим, что сейчас на первом этаже здания как раз располагаются именно такие заведения общепита — фактически экспертиза просто документально подтверждает то, что со зданием уже произошло.

Сам проект уже вынесен на общественное обсуждение, в котором можно поучаствовать на сайте Управления по охране и использованию ОКН.

Здание типографии «Уральский рабочий» находится в федеральной собственности, намечена его приватизация, но продать его пока не получается. 100% акций стоят около 488 млн рублей. Торги переносились уже трижды. Первые два раза — из-за отсутствия покупателей. В последний раз аукцион должен был состояться в феврале 2017 года, однако был отменен. Правительство Свердловской области пытается выкупить объект из федерального бюджета, но пока переговоры не увенчались успехом.