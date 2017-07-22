09:46 22 июля 2017 0

Николай Басков выступит с бесплатным концертом Фото: Instagram Николай Басков

Певцы Николай Басков и Валерий Меладзе бесплатно выступят на концерте в Оренбурге для благотворительного фонда «Сохраняя жизнь». Об этом сообщила директор фонда Анна Межова.

По словам Межовой, она разговаривала с представителями артистов по телефону и они выразили согласие бесплатно выступить на сцене в рамках благотворительного проекта в Оренбурге. В разговоре с РИА «Новости» директор фонда уточнила, что сейчас время идет обсуждение программы, даты и времени выступления.

Ранее певец Николай Басков в соцсетях опубликовал заметку Межовой о том, что если знаменитые артисты бесплатно выступают на мероприятиях у друзей, то «чем мы хуже, мы же еще и добрые дела делаем, детям помогаем». В Instagram «золотой голос России» отметил, что с удовольствием выступит для фонда «Сохраняя жизнь»: «Уважаемая Анна Межова, я с огромным удовольствием выступлю для вашего фонда «Сохраняя жизнь». И хочу вас поставить в известность, что уже дал более 200 благотворительных концертов, за что и награждён Золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность», — написал ответ Межовой певец.

Поводом для написания заметки Межовой стала скандальная свадьба дочери Краснодарской судьи Елены Хахалевой, на которую, по данным адвоката Сергея Жорина, было потрачено два млн рублей. На торжестве, состоявшемся 10 июня, для молодоженов выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и другие звезды. При этом Басков признался, что был «подарком от друзей».