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20 июля 2017
Главные новости Москвы
19:15  20 июля 2017 0

Меладзе и Баскова после свадьбы «за два миллиона долларов» зовут выступать бесплатно

За кулисами Екатеринбургского театра кукол, закулисье, декорации, кукольный театр, сцена, екатеринбургский театр кукол
Пока неясно, выйдут ли звезды на сцену, если им за это не будут платитьФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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Жительница Оренбурга Анна Межова намерена проверить, так ли честны звезды российской эстрады Николай Басков и Валерий Меладзе, как говорят в интервью, и готовы ли они выступить бесплатно на благотворительном концерте.

Идея у женщины возникла после того, как артисты стали уверять публику, что выступали на скандальной свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодаре абсолютно бесплатно. Теперь их пригласили в Оренбург также спеть без гонорара.

«Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края, — написала Межова на своей странице в соцсети Facebook. — Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем».

Россиянка уже выслала артистам официальные письма, однако ответа пока не получила. К организации мероприятия женщина подошла со всей серьезностью, расписав в письмах о проектах фонда и пообещав провести концерт в день, который Басков и Меладзе выберут сами. «Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба — приглашайте звезд к себе», — обратилась Межова к другим пользователям соцсетей.

Ранее «URA.RU» писало о том, как теледива Ксения Собчак раскрыла информацию о гонорарах звезд, выступавших «бесплатно» на свадьбе.

«Первый признак, что люди в стране привыкли к новым экономическим реалиям жизни — стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой „чисто по дружбе“ за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тысяч евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация», — написала Собчак на своей страничке в Instagram.

Лев Истомин
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