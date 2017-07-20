Жительница Оренбурга Анна Межова намерена проверить, так ли честны звезды российской эстрады Николай Басков и Валерий Меладзе, как говорят в интервью, и готовы ли они выступить бесплатно на благотворительном концерте.
Идея у женщины возникла после того, как артисты стали уверять публику, что выступали на скандальной свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодаре абсолютно бесплатно. Теперь их пригласили в Оренбург также спеть без гонорара.
«Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края, — написала Межова на своей странице в соцсети Facebook. — Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем».
Россиянка уже выслала артистам официальные письма, однако ответа пока не получила. К организации мероприятия женщина подошла со всей серьезностью, расписав в письмах о проектах фонда и пообещав провести концерт в день, который Басков и Меладзе выберут сами. «Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба — приглашайте звезд к себе», — обратилась Межова к другим пользователям соцсетей.
Ранее «URA.RU» писало о том, как теледива Ксения Собчак раскрыла информацию о гонорарах звезд, выступавших «бесплатно» на свадьбе.
«Первый признак, что люди в стране привыкли к новым экономическим реалиям жизни — стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой „чисто по дружбе“ за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тысяч евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация», — написала Собчак на своей страничке в Instagram.