Глава Украины Петр Порошенко рассматривает возможность усиления санкций против России. Об этом он заявил перед конференцией лидеров стран нормандской четверки.
Вопрос об усилении ограничительных мер в отношении России президент Украины Петр Порошенко собирается поднять на следующей неделе во время телефонной конференции стран нормандской четверки
«Буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против России в соответствии с недавним решением саммита G7», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор нормандского формата начнется в 12:00 (мск) 24 июля, передает RT.