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23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:58  23 июля 2017 0

Порошенко собрался усилить санкции против России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины хочет поднять вопрос во время конференции стран нормандской четверкиФото: пресс-служба Президента Украины

Глава Украины Петр Порошенко рассматривает возможность усиления санкций против России. Об этом он заявил перед конференцией лидеров стран нормандской четверки.

Вопрос об усилении ограничительных мер в отношении России президент Украины Петр Порошенко собирается поднять на следующей неделе во время телефонной конференции стран нормандской четверки

«Буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против России в соответствии с недавним решением саммита G7», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор нормандского формата начнется в 12:00 (мск) 24 июля, передает RT.

Дарья Александрович
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