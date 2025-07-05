В Иваново закрылся аэропорт

В Иванове временно прекратил работу аэропорт Южный из-за введения ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Иваново», — отметил Кореняко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Также сегодня были введены ограничения в аэропортах Ижевска, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Саратова. Последний уже возобновил свою работу, сообщили в Росавиации.
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