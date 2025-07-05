Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый в плен в Сумской области российскими бойцами, выразил благодарность российским врачам за оказанную ему медицинскую помощь. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Благодарю российских врачей за то, что оказали мне медицинскую помощь. Ребята, не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают. Ребята, думайте головой, сдавайтесь, будете живы», — сказал Коржун. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Коржуна, его задержание произошло после того, как он получил задание занять лесополосу вместе с группой. Во время выполнения задания началась стрельба. Он выбежал на дорогу, остановился и поднял руки вверх. Тогда его взяли в плен российские военные.
Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, сообщали о жестоком обращении и психологическом давлении со стороны украинских бойцов. После обмена пленные проходили реабилитацию и получали медицинскую помощь на территории Белоруссии. Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся накануне.
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