Совфед ответил на угрозу Порошенко ввести новые санкции против России

В Совфеде прокомментировали слова президента Украины Петра Порошенко о новых санкциях против РФ
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что украинский лидер «производит шум и дезинформацию».
«Именно господин Порошенко фактически развязал гражданскую войну против своего народа с применением тяжёлой артиллерии. Минские соглашения не выполняются на 99% из-за позиции Киева» — отметил сенатор, добавив, что Порошенко следует дать команду о прекращении огня на Донбассе своим офицерам.
Климов также подчеркнул, что санкции для Киева стали удобным прикрытием для «спекуляций».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет настаивать на усилении антироссийских санкций на встрече нормандской четверки, если на Донбассе не наступит перемирие.