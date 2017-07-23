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23 июля 2017
20:28  23 июля 2017 0

Совфед ответил на угрозу Порошенко ввести новые санкции против России

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, санкции
Усилить антироссийские санкции ранее пригрозил глава УкраиныФото: depositphotos.com © URA.RU

В Совфеде прокомментировали слова президента Украины Петра Порошенко о новых санкциях против РФ

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что украинский лидер «производит шум и дезинформацию».

«Именно господин Порошенко фактически развязал гражданскую войну против своего народа с применением тяжёлой артиллерии. Минские соглашения не выполняются на 99% из-за позиции Киева» — отметил сенатор, добавив, что Порошенко следует дать команду о прекращении огня на Донбассе своим офицерам.

Климов также подчеркнул, что санкции для Киева стали удобным прикрытием для «спекуляций».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет настаивать на усилении антироссийских санкций на встрече нормандской четверки, если на Донбассе не наступит перемирие.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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