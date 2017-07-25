В Татарстане 23-летняя модель Ксения Низамова снялась в храме в нижнем белье и будуарном платье, которое совершенно не прикрывает достоинства девушки. Фотосьемка была проведена в недействующем храме села Гари Елабужского района для журнала «Совет и Любовь». В РПЦ и СКР обратили внимание на «аморальную» фотосессию.
По факту фотосессии следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку. В заявлении следователей говорится, что в действиях авторов съемки могут быть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир в свою очередь заявил изданию Inkazan, что девушку за этот поступок накажут высшие силы. «Это недопустимо. Действующий храм или полуразрушенный — не имеет значения», — заявил он. Священнослужитель отметил, что пока не видел фото девушки в нижнем белье, однако считает, что появление в таком виде в «доме Бога» недопустимо.
Редакция журнала «Совет и Любовь» на свой странице в соцсети «ВКонтакте» выступила с официальным заявлением. В нем говорится, что у редакции не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих: «При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное, но ни в коем случае не как „действующий“ храм». Создатели журнала попросили прощения у тех, кого оскорбила эта фотосессия.
В соцсети по поводу фотосессий начались споры. Одни считают действия модели и фотографа в храме, пусть и заброшенном, недопустимыми. Они требуют закрыть журнал: «Приложим усилия для закрытия бессовестного журнала, пропагандирующего разврат, смешанные браки и надругательство над святынями». Другие, наоборот, поддерживают авторов снимков: «Зачем они это делают? Неужели у настоящих верующих людей нет других проблем? Ребят, съемка была красивая. Прямо очень».
В сентябре 2016 года критике подверглась певица из Татарстана Резеда Ганиуллина, которая записала клип в откровенном наряде на фоне Белой мечети в городе Болгар. Священнослужители раскритиковали поступок певицы, после чего она извинилась перед верующими и удалила клип из Сети.