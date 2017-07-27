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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:47  27 июля 2017 0

Тунгусов проверит готовность городов к предвыборной лотерее. Разговор с каждым мэром идет за закрытыми дверями

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, чернецкий аркадий, чайников валерий
Валерий Чайников (слева) и Владимир Тунгусов совместно готовят розыгрыш машин и квартирФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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27 июля председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников провел совещание со свердловскими мэрами, на котором рассказал о подготовке к проведению на территории региона предвыборной лотереи.

Как сообщил «URA.RU» участник встречи, рабочее название предстоящего розыгрыша ценных призов — «Фестиваль „Уральские самоцветы“». Ожидается, что в каждом из шести управленческих округов будет выбрано по 3-4 муниципалитета, в которых 10 сентября, в день голосования по выборам губернатора, пришедшие на участки избиратели смогут выиграть машины, квартиры и бытовую технику.

Валерий Чайников рассказал главам городов и районов, как нужно действовать, чтобы при проведении фестиваля не нарушить избирательное законодательство. 28 июля первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов встретится поочередно за закрытыми дверями с представителями каждого из управленческих округов, чтобы дать им собственные вводные.

Ожидается, что проект по проведению фестиваля Владимир Тунгусов также представит 28 июля на заседании правительства Свердловской области.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о лотерее и ее организаторах.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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