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27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
18:31  27 июля 2017 0

Из предвыборной гонки за пост пермского губернатора выбывает еще один кандидат

Совещание ОНФ и зоозащитники, хараськин олег
Олег Хараськин, по всей видимости, не прошел муниципальный фильтрФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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У двух кандидатов на пост губернатора Пермского края обнаружились двойные подписи. Это значит, что у них могут возникнуть проблемы с прохождением муниципального фильтра. Один из политиков, вероятнее всего, покинет предвыборную гонку.

В краевой избирательной комиссии проходит проверка подписей, которые кандидаты в губернаторы собирали у муниципальных депутатов. Выяснилось, что некоторые депутаты дважды подписались за разных кандидатов, в этом случае подписи уходят тому, кто собрал их раньше. У кандидата от партии «Великое Отечество» Олега Хараськина обнаружилось четыре совпадения — два из них с членом крайизбиркома и активистом Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андреем Степановым («Патриоты России»), еще два — с Олегом Постниковым (ЛДПР). Корреспондент «URA.RU» сообщает из краевого избиркома, что Хараськин, скорее всего, покинет предвыборную гонку — из-за двойных подписей он потерял поддержку четырех регионов.

Двойные подписи обнаружились и у вышеупомянутого Олега Постникова. В его подписях обнаружили пять совпадений с Хараськиным, одно — со Степановым и одно — с кандидатом от партии «Города России» Константином Окуневым, который уже выбыл из предвыборной борьбы. Впрочем, у Постникова есть все шансы остаться претендентом на пост главы региона — он потерял всего одну территорию. Сам кандидат тоже не видит проблемы в совпадениях. «Я сдал 245 подписей — оставшихся хватает для прохождения фильтра. Конечно, обидно, что местные депутаты обманули и дали двойные подписи. Но это жизнь», — прокомментировал Олег Постников «URA.RU».

Напомним, в среду, 26 июля, закончился прием документов от кандидатов на пост губернатора Пермского края. Документы сдали семь человек, один из них — Константин Окунев — заявил, что не прошел муниципальный фильтр. Политик получил в свою поддержку порядка 160 подписей депутатов при необходимости представить в избирательную комиссию минимум 234 подписи.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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