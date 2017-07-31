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31 июля 2017
21:18  31 июля 2017 1

Пенсионер с оружием привязал детей к столбу за игры на гаражах

Сандаков суд по мере пресечения Челябинск, дело, предвариловка
Против пенсионера заведено уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Коломны привязал двух подростков к столбу на крыше гаража. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

В Коломне 70-летний мужчина вечером 27 июля 2017 года, отдыхая в своем гараже, увидел на его крыше детей 13 и 14 лет. Он вышел из гаража и, угрожая несовершеннолетним, привязал их веревками к столбу.

Заведено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетних». Сейчас силовики собирают доказательства относительно происшествия.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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