Житель Коломны привязал двух подростков к столбу на крыше гаража. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.
В Коломне 70-летний мужчина вечером 27 июля 2017 года, отдыхая в своем гараже, увидел на его крыше детей 13 и 14 лет. Он вышел из гаража и, угрожая несовершеннолетним, привязал их веревками к столбу.
Заведено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетних». Сейчас силовики собирают доказательства относительно происшествия.