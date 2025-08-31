Песков: Кириенко будет курировать новое направление в администрации президента

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет курировать новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, изменения связаны с развитием структуры администрации. «Продолжается совершенствование работы администрации президента», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает издание «Ведомости». Он подчеркнул, что руководство новым управлением возложено на первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко. Начальник управления пока не назначен, добавил представитель Кремля.
Президент Владимир Путин 29 августа 2025 года подписал указ о дальнейшей оптимизации структуры администрации президента. Согласно документу, создано управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Одновременно упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.