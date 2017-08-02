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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
09:51  02 августа 2017 0

Самые дорогие бриллианты России уйдут с молотка. Стартовая цена — больше полумиллиарда

Стоимость уникальных камней составляет 10 млн долларовФото: РИА Новости/Максим Блинов

«Алроса» готовится выставить на аукцион собственную коллекцию бриллиантов. Торги обещаны в ноябре, цена вопроса — 10 млн долларов или около 600 млн рублей по действующему курсу.

Презентация уникальной коллекции «Династия» из пяти бриллиантов состоялась накануне, передает телеканал 360. Все бриллианты огранены мастерами гранильного подразделения «Бриллианты Алроса» из крупного алмаза «Романовы» весом 179 карат, добытого в 2015 году в кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии.

Один из камней в коллекции — самый дорогой среди всех, когда-либо изготовленных в России. Он имеет традиционную округлую форму с 57 гранями и вес 51,38 карата. Его имя — «Династия» — дало название всей коллекции.

Другие бриллианты названы в честь знаменитых фамилий, оставивших след в истории и развитии ювелирного дела в России: круглый бриллиант «Шереметевы» весом 16,67 карата, овальный «Орловы» весом 5,05 карата, напоминающий грушу «Воронцовы» весом 1,73 карата и «Юсуповы» весом 1,39 карата.

Коллекция создавалась около полутора лет.

Аукцион по продаже коллекции запланирован на ноябрь текущего года и пройдет в онлайн-формате на собственной платформе «Алросы». Для участия необходимо подать заявку на специальном сайте коллекции, передает РИА «Новости».

Наталья Володина
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