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07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
20:27  07 августа 2017 0

Реанимобиль с 80-летней пенсионеркой застрял в грязи под Екатеринбургом. Дорогу ремонтировали всего год назад.ВИДЕО

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Машину реанимации вытаскивали из месива около получасаФото: Илья Московец © URA.RU

В понедельник, 7 августа, карета реанимации, перевозившая 80-летнюю пенсионерку из коллективного сада «Эльбрус» в городскую больницу, застряла на лесной дороге. После дождей на ней образовались большие лужи и колея — машина села в грязи на «на брюхо» и не могла сдвинуться с места. В итоге помощь потребовалась уже бригаде врачей.

Сначала им помогали местные жители — подкладывали под колеса камни и доски, пытались вытолкать, рассказал «Четвертому каналу» один из них, снимавший происходящее на видео. В итоге через полчаса встречная «Газель» вытащила «скорую» на буксирном тросе.

В салоне все это время находились 80-летняя пенсионерка со сломанной ногой и ее сестра. Хотя травма не требовала экстренной госпитализации, приятного, как пояснила родственница пострадавшей, было мало. Машина постоянно тряслась, нога болела, а опухоль постепенно становилась все больше.

Дорогу, на которой застряла «скорая», отсыпали в прошлом году. Ремонт обошелся жителям в два миллиона рублей, однако продержался недолго. Все дело в том, что с недавних пор дорогой начали пользоваться грузовые машины, которые свозят мусор в ближайший карьер. Кому он принадлежит, местным жителям узнать не удается — рабочие ничего не рассказывают. В мэрии также разводят руками: дорогу должен ремонтировать собственник, которого оперативно назвать затруднились.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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