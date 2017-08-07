В понедельник, 7 августа, карета реанимации, перевозившая 80-летнюю пенсионерку из коллективного сада «Эльбрус» в городскую больницу, застряла на лесной дороге. После дождей на ней образовались большие лужи и колея — машина села в грязи на «на брюхо» и не могла сдвинуться с места. В итоге помощь потребовалась уже бригаде врачей.
Сначала им помогали местные жители — подкладывали под колеса камни и доски, пытались вытолкать, рассказал «Четвертому каналу» один из них, снимавший происходящее на видео. В итоге через полчаса встречная «Газель» вытащила «скорую» на буксирном тросе.
В салоне все это время находились 80-летняя пенсионерка со сломанной ногой и ее сестра. Хотя травма не требовала экстренной госпитализации, приятного, как пояснила родственница пострадавшей, было мало. Машина постоянно тряслась, нога болела, а опухоль постепенно становилась все больше.
Дорогу, на которой застряла «скорая», отсыпали в прошлом году. Ремонт обошелся жителям в два миллиона рублей, однако продержался недолго. Все дело в том, что с недавних пор дорогой начали пользоваться грузовые машины, которые свозят мусор в ближайший карьер. Кому он принадлежит, местным жителям узнать не удается — рабочие ничего не рассказывают. В мэрии также разводят руками: дорогу должен ремонтировать собственник, которого оперативно назвать затруднились.