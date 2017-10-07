{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 октября 2017
07:25  07 октября 2017 6

США продаст Саудовской Аравии противоракетные установки на 15 млрд долларов

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., США, госдеп
Госдеп одобрил сделку по продаже ПРОФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдеп США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов противоракетной обороны THAAD.

Сумма контракта составила 15 миллиардов долларов, передает Nation news. За эти деньги в распоряжении королевства окажутся 44 пусковых установки и 360 ракет, а также 16 пунктов управления и семь радаров. Кроме того, Саудовской Аравии гарантируют поставку запасных частей, дополнительного оборудования и полное сервисное обслуживание, сообщает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 октября стало известно о том, что Россия договорилась с Саудовской Аравией по поставкам отечественных ракетных систем С-400. Вопрос о поставках вооружения на сумму в более чем 3 млрд долларов обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров