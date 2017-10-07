США продаст Саудовской Аравии противоракетные установки на 15 млрд долларов

07:25 07 октября 2017 6

Госдеп одобрил сделку по продаже ПРО Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдеп США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии комплексов противоракетной обороны THAAD.

Сумма контракта составила 15 миллиардов долларов, передает Nation news. За эти деньги в распоряжении королевства окажутся 44 пусковых установки и 360 ракет, а также 16 пунктов управления и семь радаров. Кроме того, Саудовской Аравии гарантируют поставку запасных частей, дополнительного оборудования и полное сервисное обслуживание, сообщает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 октября стало известно о том, что Россия договорилась с Саудовской Аравией по поставкам отечественных ракетных систем С-400. Вопрос о поставках вооружения на сумму в более чем 3 млрд долларов обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд.