Поспал на 70 тысяч рублей: в Кемерове обокрали сотрудника ломбарда

В Кемерово местная жительница похитила из ломбарда 70 тысяч рублей, пока сотрудник спал на рабочем месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.
«В Кемерове 33-летний представитель сети комиссионных магазинов уснул на рабочем месте, в этот момент из сейфа ломбарда украли около 70 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства, передает «Газета Кемерова». Выяснилось, что средства похитила 54-летняя местная жительница, которая ранее была неоднократно судима за кражи. Женщина воспользовалась моментом, и, заметив спящего сотрудника, прошла в служебную комнату. Она вытащила деньги из незакрытого сейфа и потратила украденное. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее в Топках (Кемеровская область) пьяный житель попытался ограбить ломбард, но был пойман силовиками. На месте правоохранители обнаружили 59-летнего мужчину с монитором стоимостью 12 000 рублей, который пытался скрыться. Кемеровчанина передали в полицию для дальнейшего разбирательства, передает VSE42.RU.
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