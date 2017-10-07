Туроператоры поставили крест на «ВИМ-Авиа», прекратив сотрудничество

Российские туроператоры разорвали отношения с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама „ВИМ-Авиа“ прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — заявили в АТОР.
Как писало «URA.RU» ранее, крах «ВИМ-Авиа» привел к тому, что за рубежом остались тысячи российских туристов. После этого Минтранс предложил ограничить список авиакомпаний, которые могут осуществлять зарубежные рейсы. По мнению ведомства, те компании, которые допускают задержки, следует не пускать на международные рейсы.