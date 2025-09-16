У крупнейшего российского fashion-оператора меняется руководство

Крупнейший российский fashion-оператор Melon Fashion Group объявил о смене руководства. О кадровых изменениях сообщила компания, управляющая известными брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol.
Как рассказали «Коммерсанту», должность генерального директора Melon Fashion Group теперь занимает Антон Летушев. До этого он возглавлял популярный российский бренд Lime. Он пришел на смену Михаилу Уржумцеву, который теперь займет пост президента группы и сосредоточится на стратегическом развитии компании.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что назначение Летушева связано с желанием усилить позиции Melon Fashion Group на рынке и ускорить развитие компании. Опыт Летушева в управлении крупной модной сетью поможет реализовать планы по выходу на новые зарубежные рынки и увеличить темпы роста бизнеса.
Melon Fashion Group — один из крупнейших игроков на российском рынке модной одежды. Компания управляет более 900 магазинами по всей России, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. По итогам 2024 года Melon Fashion Group продемонстрировала значительный рост финансовых показателей. Выручка компании увеличилась на 33,2% и достигла 81,9 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 42,6%, составив 10 млрд рублей.
