Активист ОНФ Магнитогорска Иван Креслов обнаружил, что инвалиды не могут нормально обратиться за помощью в медико-социальную экспертизу, где проходит «освидетельствование» людей с ограниченными возможностями здоровья. Он отмечает, что люди не могут даже подняться на крыльцо этого здания из-за разбитых ступеней и ржавого пандуса.
Здание находится по адресу улица Строителей, 43/1 в Магнитогорске. На видео, которое активист выложил на своей странице во «ВКонтакте», заметно, что крыльцо здания, куда ежедневно обращаются инвалиды, находится в откровенно разрушенном состоянии.
«К сожалению, доступная среда для инвалидов остается только на бумаге. С такими проблемами встречаешься даже в здании медико-социальной экспертизы, где люди с ограниченными возможностями здоровья получают справки», — рассказывает Креслов.
Активист отмечает, что по ржавым пандусам и разрушенным ступеням не смогут подняться ни молодая мама с коляской, ни инвалид-колясочник