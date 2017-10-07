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Главные новости Челябинской области
19:27  07 октября 2017 4

В Магнитогорске издеваются над инвалидами, приехавшими в собес. ВИДЕО

Пандусы Курган, больница, приемное отделение, пандусы для инвалидов, крыльцо
Большинство пандусов для инвалидов остается непреодолимым препятствием (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активист ОНФ Магнитогорска Иван Креслов обнаружил, что инвалиды не могут нормально обратиться за помощью в медико-социальную экспертизу, где проходит «освидетельствование» людей с ограниченными возможностями здоровья. Он отмечает, что люди не могут даже подняться на крыльцо этого здания из-за разбитых ступеней и ржавого пандуса.

Здание находится по адресу улица Строителей, 43/1 в Магнитогорске. На видео, которое активист выложил на своей странице во «ВКонтакте», заметно, что крыльцо здания, куда ежедневно обращаются инвалиды, находится в откровенно разрушенном состоянии.

«К сожалению, доступная среда для инвалидов остается только на бумаге. С такими проблемами встречаешься даже в здании медико-социальной экспертизы, где люди с ограниченными возможностями здоровья получают справки», — рассказывает Креслов.

Активист отмечает, что по ржавым пандусам и разрушенным ступеням не смогут подняться ни молодая мама с коляской, ни инвалид-колясочник

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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