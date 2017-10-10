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Главные новости Челябинской области
13:21  10 октября 2017 2

Апелляция на арест сити-менеджера Челябинска поступила в облсуд

Заседание правительства области. Челябинск, давыдов сергей
Адвокаты Сергея Давыдова просят отпустить своего подзащитного из СИЗОФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска
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В Челябинский областной суд 10 октября, во вторник, поступила апелляция адвокатов бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Защита просит изменить меру пресечения экс-главе администрации, взятого под стражу, на более мягкую. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, дата рассмотрения апелляции назначена на 12 октября.

Сергей Давыдов был задержан 29 сентября, после обысков в его доме и подконтрольных фирмах, а также в МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). На заседании Центрального райсуда Челябинска 30 сентября, где экс-главу администрации арестовали и отправили в СИЗО УФСБ, он просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но суд принял во внимание доводы следствия, заявившего, что бывший чиновник может скрыться за границей. За два дня до своего задержания экс-глава администрации приехал из Испании, где проживает его гражданская супруга и дети.

Давыдову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, он причастен к выводу крупных сумм со счетов МУП «ЧКТС». Речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы. Сергей Давыдов уволился с поста главы администрации Челябинска в декабре 2014 года. До февраля 2003 года Давыдов руководил прокуратурой областного центра.

Расследование ведет УФСБ по Челябинской области.

Альбина Золотухина
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