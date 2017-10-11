В одной из квартир в Екатеринбурге дикий зверек, похожий на куницу, перепугал всю семью. Поздно вечером животное вылезло прямо из унитаза. Встреча с маленьким хищником случилась на Агрономической, 50. Об этом горожанин Алексей рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
«Только что на Агрономической, 50 из унитаза вылезла тварь. Увидели грязь в коридоре, подумали, что дети играли, но нет. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, закрыли двери везде в комнатах и открыли входную. Лентяйкой тыкали эту тварь [пока она не] выбежала на улицу. До сих пор в шоке», — рассказал житель дома в соцсети.
Мужчина отмечает, что семья не на шутку перепугалась: «Дети могли вообще заиками стать». В комментариях пораженные подписчики предполагают, что питомец принадлежал кому-то из жителей дома. «Соседей питомец. Наверняка в туалете смыли», — написал Денис. Другие говорят, что зверька было бы неплохо поймать и отнести в зоопарк.