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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:13  11 октября 2017 0

В квартире Екатеринбурга из унитаза «вылезла тварь» и чуть не оставила семью заиками. ФОТО

Нежданного гостя уральцы выгоняли из квартиры лентяйкойФото: страница пользователя "ВКонтакте" Алексея

В одной из квартир в Екатеринбурге дикий зверек, похожий на куницу, перепугал всю семью. Поздно вечером животное вылезло прямо из унитаза. Встреча с маленьким хищником случилась на Агрономической, 50. Об этом горожанин Алексей рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Только что на Агрономической, 50 из унитаза вылезла тварь. Увидели грязь в коридоре, подумали, что дети играли, но нет. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, закрыли двери везде в комнатах и открыли входную. Лентяйкой тыкали эту тварь [пока она не] выбежала на улицу. До сих пор в шоке», — рассказал житель дома в соцсети.

Мужчина отмечает, что семья не на шутку перепугалась: «Дети могли вообще заиками стать». В комментариях пораженные подписчики предполагают, что питомец принадлежал кому-то из жителей дома. «Соседей питомец. Наверняка в туалете смыли», — написал Денис. Другие говорят, что зверька было бы неплохо поймать и отнести в зоопарк.

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Зверек вылез прямо из унитаза Фото: страница пользователя «ВКонтакте» Алексея

Сергей Дианов
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