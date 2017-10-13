Госкорпорации недоплатят в бюджет свыше 200 млн рублей

Счетная палата РФ сообщила, что главные налогоплательщики — крупнейшие корпорации России — недоплатят в бюджет 207,6 млрд рублей из 379,8 млрд в 2018 году. Таким образом, ведомство раскритиковало прогноз Минфина и Росимущества.
В СП заявили, что прогноз был сформирован «без учета информации, полученной от всех крупнейших акционерных обществ», без учета принятых директив и распоряжений Росимущества и правительства. «В связи с изложенным не представляется возможным признать достоверным как прогноз Минфина, так и прогноз Росимущества …» — приводит текст заключения ведомства РБК.
Больше всего Министерство финансов планировало собрать с «Газпрома» — порядка 130 млрд рублей (в этом году компания отдала 73 млрд). «Транснефть», по мнению министерства, должна отдать бюджету 105,1 млрд рублей своих дивидендов. Общий прогноз Министерства финансов был сформирован по 16 компаниям-гигантам. К большинству из них был применен норматив 50% чистой прибыли МФСО (среди них АЛРОСА, «Аэрофлот» и АИЖК). Однако «Россети» заплатят меньше, сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты.
Счетная палата отметила, что четыре крупнейших российских плательщика обеспечат 81,4% от общего плана по дивидендам на следующий год.
По прогнозу Минфина, в 2018—2020 годах Агентство по ипотечному жилищному кредитованию отдаст в бюджет РФ 15,8 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект закона о бюджете.