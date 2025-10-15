Глава Минтранса рассказал, как относится к идее о запрете алкоголя в транспорте

Глава Минтранса РФ: мы с осторожностью относимся к запрету алкоголя в транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никитин считает, что в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава
Никитин считает, что в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава Фото:

Минтранс РФ с осторожностью относится к идее о запрете алкоголя в транспорте. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Нужно аккуратно прорабатывать эту позицию, потому что есть традиции в том числе. Садиться в самолёт пьяными точно нельзя, мы об этом давно все знаем и говорим. Но если человек немножко выпьет вина, которое приобретет в самолете или в вагоне-ресторане поезда, то я не вижу в этом проблем», — сказал Никитин для telegram-канала журналиста Александра Юнашева. По словам министра, в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава.

Общественная палата России выступила с инициативой о полном запрете продажи и потребления алкогольных напитков в поездах, самолетах и на круизных лайнерах. Данное предложение в настоящее время обсуждается депутатами Государственной думы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минтранс РФ с осторожностью относится к идее о запрете алкоголя в транспорте. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. «Нужно аккуратно прорабатывать эту позицию, потому что есть традиции в том числе. Садиться в самолёт пьяными точно нельзя, мы об этом давно все знаем и говорим. Но если человек немножко выпьет вина, которое приобретет в самолете или в вагоне-ресторане поезда, то я не вижу в этом проблем», — сказал Никитин для telegram-канала журналиста Александра Юнашева. По словам министра, в этом вопросе нужно опираться на мнение Минздрава. Общественная палата России выступила с инициативой о полном запрете продажи и потребления алкогольных напитков в поездах, самолетах и на круизных лайнерах. Данное предложение в настоящее время обсуждается депутатами Государственной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...