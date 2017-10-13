Сбитый машиной под Пермью лось мог быть пьян. ФОТО

В социальных сетях пермяки обсуждают лося, погибшего под колесами автомобиля. Большинство комментаторов в этой ситуации пожалели водителя, оставшегося с разбитым авто.
Один из пользователей в группе «Пермь Активная» социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото с места ДТП. Автомобиль сбил лося на трассе Кунгур — Соликамск. Машина получила значительные повреждения, а животное погибло.
«Будьте осторожны! Пермский автолюбитель на полной скорости снес лося, перебегавшего трассу. Животное погибло под колесами иномарки», — пишет пермяк.
Ситуация вызвала горячее обсуждение у группе. Водителя упрекнули в отсутствии совести, другие отметили, что совести нет у лося — штраф и ремонт машины «на ровном месте». «Машинку жаль»; «У кого-то будет шашлык»; «Ладно хоть не в салон!»; «Соболезнования семье лосей», — пишут пермяки.
Осведомленные пользователи отметили, что с наступление осени у лосей начинается пора брачных игр, наступает время расселения молодняка по новым территориям — отсюда и «шастанье» по дорогам. Впрочем, ранее в Интернете также обсуждалась версия, что лоси осенью активно поедают опавшие яблоки. А если фрукты успевают «забродить», то животные пьянеют и попадают как в трагичные, так и в курьезные ситуации.