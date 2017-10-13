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Главные новости Пермского края
19:36  13 октября 2017 0

Сбитый машиной под Пермью лось мог быть пьян. ФОТО

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, миасс, чучело, лось
«Трофей» на дороге стоил пермяку штрафа и ремонта машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях пермяки обсуждают лося, погибшего под колесами автомобиля. Большинство комментаторов в этой ситуации пожалели водителя, оставшегося с разбитым авто.

Один из пользователей в группе «Пермь Активная» социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото с места ДТП. Автомобиль сбил лося на трассе Кунгур — Соликамск. Машина получила значительные повреждения, а животное погибло.

Сострадания пермяков хватило обоим пострадавшим — лосю и водителю
Фото: группа «ЧП Березники» социальной сети «ВКонтакте»

«Будьте осторожны! Пермский автолюбитель на полной скорости снес лося, перебегавшего трассу. Животное погибло под колесами иномарки», — пишет пермяк.

Ситуация вызвала горячее обсуждение у группе. Водителя упрекнули в отсутствии совести, другие отметили, что совести нет у лося — штраф и ремонт машины «на ровном месте». «Машинку жаль»; «У кого-то будет шашлык»; «Ладно хоть не в салон!»; «Соболезнования семье лосей», — пишут пермяки.

Осведомленные пользователи отметили, что с наступление осени у лосей начинается пора брачных игр, наступает время расселения молодняка по новым территориям — отсюда и «шастанье» по дорогам. Впрочем, ранее в Интернете также обсуждалась версия, что лоси осенью активно поедают опавшие яблоки. А если фрукты успевают «забродить», то животные пьянеют и попадают как в трагичные, так и в курьезные ситуации.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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