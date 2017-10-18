19:08 18 октября 2017 0

Вуйчич собрал аншлаг на площадке фестиваля Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, с мотивационной речью выступил оратор Ник Вуйчич. Австралиец, родившийся с редким синдромом тетраамелии (отсутствие всех четырех конечностей) дал напутствие молодым слушателям. В один момент зрители не смогли сдержать слез.

Вуйчич собрал аншлаг на площадке фестиваля. Самый большой зал, рассчитанный на 1500 человек, не смог вместить всех желающих.

Оратор призвал слушателей не бояться неудач и привел в пример самого себя. Когда он захотел стать оратором, он обзвонил десятки школ с предложением о выступлении, но всякий раз получал отказ. «С каждым новым разом я начинал все лучше и лучше разговаривать со следующими директорами и завучами», — рассказал Вуйчич и призвал молодых людей не сдаваться и верить в свою мечту.

Гость фестиваля также обратил внимание на насилие в школах. По его словам, в 40% случаев издевательство сверстников становится причиной попытки самоубийства среди детей.

В один момент часть зала не смогла сдержать слезы. К оратору обратилась плачущая девушка из зала и рассказала, что не может заниматься любимым делом — музыкой — из-за болезни: «Я очень хочу играть музыку, и я мучаюсь. Мне очень тяжело. Пожалуйста, помогите, Ник. Как мне найти силы двигаться дальше?»

«Ты никогда не знаешь, что за углом, — ответил Ник после паузы. — Поймите: работа — это не главное. Подумайте: может быть, музыкант — это еще не все? Вы можете передавать свои знания, учить других людей. Ведь это так красиво — помогать тем, кто в этом нуждается».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Россия в третий раз стала хозяйкой крупного мероприятия.