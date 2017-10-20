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20 октября 2017
19 октября 2017
11:08  20 октября 2017 7

Новый способ поимки нарушителей грозит водителям неограниченными штрафами

Инспекторам планируют существенно упростить жизньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму РФ поступил законопроект, позволяющий ввести в стране институт «Народных инспекторов». Это позволит упростить процедуру выписывания штрафов за нарушение ПДД.

Согласно пояснительной записке на сайте Госдумы, стать «Народным инспектором» сможет любой желающий. Для этого нужно пройти специальную регистрацию на портале Госуслуг и скачать на телефон специальное приложение, в котором запрещен монтаж видео. После этого можно будет записывать видео с нарушением и отправлять его в ГИБДД — записи сотрудникам инспекции будет достаточно для выписывания штрафа, необходимость составления протокола при этом упраздняется.

Как поясняют авторы, в настоящее время в ГИБДД поступает множество видеоматериалов с записями нарушений. Но в сложившейся практике инспектору приходится совершать большой объем работы еще до возбуждения административного дела: проводить опрос заявитель, искать и опрашивать свидетелей, составлять протокол. Всю эту процедуру и предлагается упразднить, сделав процесс простым для сотрудников инспекции.

Законопроект обсуждается с начала октября — впервые он был проанонсирован на заседании кабмина 5 октября. Идею за это время успели раскритиковать. Основные претензии связаны с тем, что при новой схеме у водителей не будет возможности не только на защиту, но и вообще узнать о претензиях ГИБДД до выписывания штрафа. Кроме того, закон теоретически позволяет выписать на одну машину неограниченное количество штрафов за одно и то же нарушений — для этого достаточно записи с нескольких телефонов «народных инспекторов».

«Он неприемлем с юридической точки зрения, поскольку попираются фундаментальные правовые принципы — у граждан должно сохраняться право на защиту, а также презумпция невиновности», — комментировал «URA.RU» инициативу председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

В начале октября российское правительство одобрило законопроект, разрешающий штрафовать за нарушения, зафиксированные «Народным инспектором». Эксперты полагают, что в день автомобилисты теоретически смогут получать по 10-20 штрафов. На реализацию проекта кабмин планирует потратить более 2,5 млрд рублей.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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