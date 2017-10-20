Третий день российские политики и звезды шоу-бизнеса обсуждают возможное выдвижение Ксении Собчак на выборах президента РФ — в основном в негативном ключе. Высказаться решил и уральский шансонье Александр Новиков.
«Третий день донимают с просьбами дать комментарий по поводу выдвижения Собчак кандидатом в президенты. Ну, что тут скажешь? Гремучая смесь из преждевременно обрушившегося старческого слабоумия и комплекса полноценности дает иногда диковинные результаты. Напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца», — заявил Александр Новиков в своей фангруппе во «ВКонтакте».
О своем желании баллотироваться Ксения Собчак заявила в начале текущей недели. При этом она предложила считать ее своеобразной заменой графы «против всех». Но пока все высказываются против нее самой. Так, свои заявления сделали Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Доренко, а шоумен Иван Ургант снял пародию на Собчак. Как напоминает «Национальная служба новостей», за прошедшие дни светскую львицу поддержал только Николай Басков.