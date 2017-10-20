{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
13:17  20 октября 2017 0

Новиков прокомментировал выдвижение Собчак в президенты: «Смесь из преждевременного старческого слабоумия и комплекса полноценности»

Уральский певец тоже решил поучаствовать в общей дискуссииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Третий день российские политики и звезды шоу-бизнеса обсуждают возможное выдвижение Ксении Собчак на выборах президента РФ — в основном в негативном ключе. Высказаться решил и уральский шансонье Александр Новиков.

«Третий день донимают с просьбами дать комментарий по поводу выдвижения Собчак кандидатом в президенты. Ну, что тут скажешь? Гремучая смесь из преждевременно обрушившегося старческого слабоумия и комплекса полноценности дает иногда диковинные результаты. Напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца», — заявил Александр Новиков в своей фангруппе во «ВКонтакте».

О своем желании баллотироваться Ксения Собчак заявила в начале текущей недели. При этом она предложила считать ее своеобразной заменой графы «против всех». Но пока все высказываются против нее самой. Так, свои заявления сделали Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Доренко, а шоумен Иван Ургант снял пародию на Собчак. Как напоминает «Национальная служба новостей», за прошедшие дни светскую львицу поддержал только Николай Басков.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров