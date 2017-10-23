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22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
10:11  23 октября 2017 0

На Урале нашли предприятие, которое больше всех заботится о здоровье сотрудников

Вручение наград ветеранам ВОВ. ДТиМ. ДК им. Орджоникидзе. Магнитогорск, логотип, ммк, дк имени орджоникидзе
ММК круглый год организует спортивный отдых для своих работниковФото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие признали лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». Теперь комбинат будет бороться за победу на федеральном уровне.

«В Группе ПАО „ММК“ формирование здорового образа жизни осуществляется через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей к занятиям спортом», — рассказали в пресс-службе ММК.

Круглый год организуются выезды работников и членов их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно проводятся спортивные праздники. По программам зимней и летней спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие свыше тысячи команд структурных подразделений комбината.

В прошлом году комбинат направил 97,8 млн рублей на содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы. Затраты на эти цели в 2017 году составили свыше 110 млн рублей.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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