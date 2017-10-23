Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие признали лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». Теперь комбинат будет бороться за победу на федеральном уровне.
«В Группе ПАО „ММК“ формирование здорового образа жизни осуществляется через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей к занятиям спортом», — рассказали в пресс-службе ММК.
Круглый год организуются выезды работников и членов их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно проводятся спортивные праздники. По программам зимней и летней спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие свыше тысячи команд структурных подразделений комбината.
В прошлом году комбинат направил 97,8 млн рублей на содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы. Затраты на эти цели в 2017 году составили свыше 110 млн рублей.