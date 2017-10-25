08:58 25 октября 2017 0

Еноты, которых держит Игорь, страшные сладкоежки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска по имени Игорь бросил работу на госслужбе ради двух енотов-сестренок Лилу и Фани. Подвижные животные постоянно требуют к себе внимания, и мужчина решил полностью изменить свою жизнь.

Как рассказал мужчина порталу 74.ru, если бы он совмещал работу с содержанием двух зверьков, они бы стали неуправляемыми. «Тут бы сработал закон сохранения энергии. Только представьте: меня весь день нет дома, енот скучает, от безделья и отсутствия внимания много спит, а вечером устраивает хаос и кавардак, выплескивая всю неизрасходованную за день энергию», — сказал Игорь.

Уралец посетил в Санкт-Петербурге специальную игровую комнату с енотами, и решил открыть такой же бизнес в Челябинске. У себя дома он выделил отдельную комнату для грызунов и открыл площадку для енототерапии «Енотовинск». Мужчина готовит питомцам еду, целыми днями возится с животными.

«Девочки — страшные сладкоежки: фрукты просто обожают. За банан могут сделать что угодно. Но не в том смысле, что они сделает что-то для вас. Нет — они просто готовы на все, только бы добраться до лакомства, — рассказал Игорь.

Ранее «URA.RU» писало, что в украинском городе Сторожинец цирковые еноты сбежали во время гастролей и устроили пиршество с лакомствами и алкоголем в местном магазине. Три дня животные страдали от сильного похмелья, поэтому в цирке их заменили другими сородичами.