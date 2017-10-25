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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:58  25 октября 2017 0

Под Екатеринбургом фура сошла с трассы и въехала в жилой дом. ФОТО, ВИДЕО

Водитель не учел снег на дороге и резко образовавшийся гололедФото: читатели «URA.RU»

Снегопад и гололед стали причиной ДТП, в результате которого грузовик с прицепом протаранил жилой дом под Екатеринбургом. ЧП произошло в селе Большие Брусяны на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский.

«27-летний водитель (стаж вождения — 8 лет), управляя грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом, при движении не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (забор и жилой дом), — рассказали «URA.RU» в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

По словам стражей дорог, никто не пострадал: в момент аварии в доме никого не было. Водитель отделался испугом. Его грузовик получил незначительные повреждения, а забор дома оказался частично разрушен.

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Фото: читатель «URA.RU»

Андрей Гусельников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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