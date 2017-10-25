Водитель не учел снег на дороге и резко образовавшийся гололед
Снегопад и гололед стали причиной ДТП, в результате которого грузовик с прицепом протаранил жилой дом под Екатеринбургом. ЧП произошло в селе Большие Брусяны на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский.
«27-летний водитель (стаж вождения — 8 лет), управляя грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом, при движении не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (забор и жилой дом), — рассказали «URA.RU» в Управлении ГИБДД по Свердловской области.
По словам стражей дорог, никто не пострадал: в момент аварии в доме никого не было. Водитель отделался испугом. Его грузовик получил незначительные повреждения, а забор дома оказался частично разрушен.
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